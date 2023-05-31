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РФ ударила по Дніпропетровщині: поранено дитину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ ударила по Дніпропетровщині: поранено дитину
Медики на місці надали допомогу дитині
фото: Сергій Лисак/Facebook

Ворожого обстрілу зазнали Павлоградський і Нікопольський райони

У середу, 31 травня, вранці російські загарбники завдали удару по Дніпропетровщині. Вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, ворог атакував транспортне підприємство. Є руйнування. Інформація уточнюється.

Легкого поранення зазнав восьмирічний хлопчик. Лікуватиметься вдома.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

«А вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди неушкоджені», – додав Лисак.

Нагадаємо, 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру.

Генштаб повідомив, що по Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав сім ракет із С-300/С-400. Удруге – вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер».

Теги: Дніпропетровщина обстріл окупанти війна

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