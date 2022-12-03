Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську (відео)

Ракети ударили по промисловій зоні Краматорська

У суботу, 3 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Наразі наслідки руйнувань уточнюються.

Про це повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська», – йдеться у повідомленні.

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Гончаренко повідомив, що за попередньою інформацією, без постраждалих.

«Наслідки руйнувань уточнюються», – додав очільник Краматорська.

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Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.