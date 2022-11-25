Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Наразі всі обставини інциденту з'ясовуються

Російські окупанти вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя. У місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Виродки знову поцілили ракетою у передмістя», – зазначив посадовець.

Старух вказав, що наразі всі обставини інциденту з'ясовуються та закликав місцевих жителів берегти себе.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування.

Додамо, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.