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Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Рашисти вкотре вгатили по Запоріжжю
фото ілюстративне

Наразі всі обставини інциденту з'ясовуються

Російські окупанти вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя. У місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Виродки знову поцілили ракетою у передмістя», – зазначив посадовець.

Старух вказав, що наразі всі обставини інциденту з'ясовуються та закликав місцевих жителів берегти себе.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування. 

Додамо, триває 275 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Теги: тривога окупанти Запоріжжя

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