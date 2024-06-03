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Окупанти завдали удару по відпочинковому комплексу на Харківщині, є загиблий і поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окупанти завдали удару по відпочинковому комплексу на Харківщині, є загиблий і поранені
Росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку в Зміївській громаді Харківської області
фото з відкритих джерел

Окупанти після опівночі завдали щонайменше п’ять ударів по Зміївській громаді

Війська держави-териториста Росії вночі 3 червня вдарили ракетами по базі відпочинку в Зміївській громаді Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, двоє осіб поранені. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти після опівночі завдали щонайменше п’ять ударів по Зміївській громаді.

«У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються.», – повідомив  голова Харківської ОВА. 

Нагадаємо, 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

30 травня ISW заявив, що російські війська намагаються зосередити піхоту в районі Глибокого та перекидають туди піхоту з легкою бронетехнікою, мотоциклами та всюдиходами. 31 травня російський мілблогер заявив, що російська наступальна операція на півночі Харківської області зупинилася через те, що російські сили не змогли ефективно ізолювати поле бою, українські безпілотники заважали російській піхоті просуватися, а російська контрбатарейна війна не змогла стримати вогонь української артилерії.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.

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Теги: окупанти обстріл Харківщина Олег Синєгубов

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