Путін повідомив про плани щодо Харкова

Володимир Путін: «Планів щодо взяття Харкова у Росії на сьогоднішній день немає»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не має намірів окупувувати Харків. Заяву Путіна цитують росЗМІ.

«Планів щодо взяття Харкова у Росії на сьогоднішній день немає. Росія змушена створювати санітарну зону в ситуації з обстрілами житлових кварталів Білгорода», – заявив Путін.

Також він зазначив, що Росія має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти, йде аналіз ситуації.

Загалом же база для переговорного процесу є, це стамбульські домовленості, зазначив він.

За даними Генштабу Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території, зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, на Харківському напрямку українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію і зупинити наступ російських військ на півночі області. Найглибше ворог просунувся на 10 км.

Президент повідомив, що на Харківщині зараз діють «дуже потужні бригади», кілька напрямків тут посилили окремими батальйонами. Це те, що можна було забрати десь з резерву та з інших напрямків.

Зеленський наголосив, що до «бетонної лінії оборони» ворог не дійшов, і те, що так хтось каже, – «це маячня». За його словами, росіяни дійшли тільки до першої лінії.

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська.

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.