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Окупанти обстрілюють Харків та передмістя

Наталія Порощук
glavcom.ua
Окупанти обстрілюють Харків та передмістя
Росіяни найбільше атакують Вовчанськ на Харківщині
фото: glavcom.ua

Наразі деталей обстрілу немає

Вдень 12 травня російські війська завдають ударів по Харкову та передмістю. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів. Харків та передмістя: будьте обережні!», – йдеться в повідомленні.

Наразі деталей обстрілу немає.

Карта повітряних тривог на цей час має такий вигляд:

Окупанти обстрілюють Харків та передмістя фото 1

Нагадаємо, що на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.

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Теги: Харків Харківщина війна українці Україна ЗСУ окупанти росія

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