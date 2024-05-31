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Окупанти наростили кількість бойових зіткнень на одному з напрямків – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти наростили кількість бойових зіткнень на одному з напрямків – Генштаб
На Лиманському напрямку з початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак
фото: Генштаб

Загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62. Найнапруженішою ситуація залишаться на Покровському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ. 

Як зазначають військові, загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках. Крім того, українські населені пункти зазнають артобстрілів та авіаударів з території російської федерації.
Зокрема, російські терористи продовжують вести обстріли зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Артилерійські обстріли з території Російської Федерації були здійснені по українських населених пунктах Шалимівка, Водолаги та Баришівка.

На Харківському напрямку

Ворог активізувався поблизу Липців. Наразі там триває боєзіткнення. З напрямку Білгорода ворожі війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Нескучному, з Шебекіно, що на території російської федерації, вдарили двома КАБами по Юрченковому, а Білий Колодязь зазнав удару трьома КАБами з території російської федерації з напрямків Протонівки та Шебекіно.

На Куп’янському напрямку

Окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де було скинуто два КАБи.

На Лиманському напрямку

Ворог спробував штурмувати українські позиції в районі Терн. Успіху не мав. Ситуація контрольована.
Не полишають спроб російські окупанти протиснути нашу оборону на Сіверському напрямку. З початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак. Ще три боєзіткнення триває в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку

Противник атакує за підтримки авіації. В районі Дружби завдано удару 26-ма некерованими авіаційними ракетами. Загалом, з початку доби на цьому напрямку відбулося вже 5 бойових зіткнень. Наразі, одне ще триває поблизу Андріївки.

На Покровському напрямку

На даний час російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Всього з початку доби їх було вже 22. Половину з ворожих атак наші оборонці успішно відбили. Зараз точаться бої поблизу Сокола, Невельського, Нетайлового та Євгенівки. Водночас, ударів десятьма російськими КАБами зазнали Воздвиженка та Олександропіль.

На Курахівському напрямку

Кількість штурмових дій агресора зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни відбили, тривають бої поблизу Новомихайлівки.

На Времівському напрямку

Противник вже тричі атакував з початку доби. Наніс удар керованою авіаційною бомбою в районі Старомайорського. Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.

На Оріхівському напрямку

До трьох попередніх штурмових дій окупантів додалась ще одна поблизу Новоданиліки. Ворожа спроба просунутися вперед успіху не мала.

На Придніпровському напрямку

В районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби нашими воїнами вже відбито чотири ворожих штурми.
На решті напрямків обстановка без змін.

За повідомленням Інститут вивчення війни, російські загарбники, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська. 

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Теги: окупанти Генштаб військові

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