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Bild: ЗСУ контратакували у Вовчанську та повернули кілька кварталів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Bild: ЗСУ контратакували у Вовчанську та повернули кілька кварталів
У Вовчанську тривають жорстокі бої
фото з відкритих джерел

За останні дні українським захисникам вдалося частково вибити окупантів із центру Вовчанська

Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську, що на Харківщині, та відбили кілька кварталів міста. Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.

У середині травня російські війська зайняли північну частину Вовчанська у Харківській області та кілька центральних кварталів. За останні дні українським захисникам вдалося частково вибити їх із центру міста.

У відповідь російські війська безжально бомбардують Вовчанськ, перетворюючи його на руїни. На захід від міста російські сили взяли близько половини села Стариця. На інших напрямах їхнє просування сповільнилося.

«Вже лише близько чверті території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тиждень тому це була майже половина. Росіяни втрачають позиції у Вовчанську і все частіше вдаються до руйнування міста за допомогою РСЗВ, важкої артилерії та планувальних авіабомб, що скидаються з відстані», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нині, за даними української амії, під контролем Сил оборони – близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.

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Теги: війна Харківщина фронт наступ

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