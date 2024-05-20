Сили оборони на 60% контролюють Вовчанськ – ОВА

Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста

Окупанти зосереджені на напрямках населеного пункту Липці та населеного пункту Вовчанськ

Українські військові приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

«У нас тривають безперервні обстріли. Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ і на лівому-правому флангу міста Вовчанськ», – заявив він.

Семенуха додав, що сьогодні є декілька прилетів КАБами по Липцях.

«Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються», – зазначив він.

Як зазначив посадовець, бойові дії зранку зупинилися на Купʼянському напрямку.

«Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район», – додав Семенуха.

Нагадаємо, російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не зробили жодного підтвердженого просування.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.