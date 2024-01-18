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Окупанти збільшили кількість штурмів на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти збільшили кількість штурмів на одному з напрямків – Генштаб
Наші захисники продовжують стримувати російського ворога на Авдіївському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 114 бойових зіткнень

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 114 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав одного ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Миколаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Радянське Сумської області; Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще сім атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Підрозділи Сил оборони України відбили дві атаки противника в районі Богданівка Донецької області де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Українські захисники відбили 22 атаки ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще – 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 13 разів намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились населені пункти Донецької області: Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки противника в районах західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Зміївка, Тягинка, Іванівка, Садове, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному пункту управління російських окупантів.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку українські захисники знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк» та російську станцію радіоелектронної боротьби «Репелент-1». 

Теги: війна Генштаб окупанти Авдіївка ЗСУ

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