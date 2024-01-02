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Миколаїв у вогні через уламки збитих дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Миколаїв у вогні через уламки збитих дронів
На території Миколаєва є загорання внаслідок атаки
фото ілюстративне

Уночі в Миколаєві працювала ППО

У ніч на 2 січня у Миколаєві лунали вибухи – працювали сили ППО по ворожих безпілотниках. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У результаті падіння уламків збитих безпілотників у Миколаєві виникли пожежі.

«Відпрацювала ППО. Є загоряння на території міста внаслідок падіння уламків БпЛА. Подробиці – зранку», – написав Сєнкевич у Telegram.

Станом на 6 годину ранку в Миколаєві триває повітряна тривога.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Теги: окупанти Миколаїв безпілотник тривога

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