Миколаїв у вогні через уламки збитих дронів
Уночі в Миколаєві працювала ППО
У ніч на 2 січня у Миколаєві лунали вибухи – працювали сили ППО по ворожих безпілотниках. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
У результаті падіння уламків збитих безпілотників у Миколаєві виникли пожежі.
«Відпрацювала ППО. Є загоряння на території міста внаслідок падіння уламків БпЛА. Подробиці – зранку», – написав Сєнкевич у Telegram.
Станом на 6 годину ранку в Миколаєві триває повітряна тривога.
Як повідомлялося, у ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.
На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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