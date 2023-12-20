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НАЗК визнало найбільшу державну будівельну компанію Китаю спонсором війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАЗК визнало найбільшу державну будівельну компанію Китаю спонсором війни
Залізнично-будівельна корпорація Crcc – друга найбільша державна будівельна компанія Китаю
фото з відкритих джерел

Компанія Crcc працює в Росії вже протягом шести років і відкрила своє представництво в цій країні після початку російської агресії у 2014 році

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Згідно з повідомленням, залізнично-будівельна корпорація Crcc – друга найбільша державна будівельна компанія Китаю. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо. 

Crcc працює в Росії вже протягом шести років і відкрила своє представництво в цій країні після початку російської агресії у 2014 році. При цьому, контроль над Crcc знаходиться у групи China Railway Construction Group, що повністю підпорядкована Комітету з контролю та управління державним майном КНР (Sasac).

У 2017 році російський підрозділ компанії, ТОВ «Сиарсиси Рус», підписав контракт на будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену, також компанія розпочала будівництво Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між містами Благовіщенськ (Росія) та Хейхе (Китай) з пасажирським терміналом.

Дочірня компанія China Railway Construction Corporation International підписала контракт на будівництво п’ятої ділянки національної автомагістралі «Москва – Казань» протяжністю 107 км.

Як повідомлялося, три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни італійську групу компаній Camozzi. Концерн співпрацює з російським військово-промисловим комплексом, а її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму.

Також Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. 

Теги: Китай будівництво НАЗК війна росія

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