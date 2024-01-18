ЗСУ знищили російський комплекс розвідки «Зоопарк» та станцію РЕБ «Репелент-1»

Окупанти знову почали активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти

На Таврійському напрямку українські захисники знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк» та російську станцію радіоелектронної боротьби «Репелент-1». Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський,

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Російські окупанти знову почали активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти.

«За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків. Не припиняє авіаударів. Вже майже тиждень щодобова їх кількість не опускається нижче 20. А вчора було зафіксовано 41 випадок. Також, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 38 бойових зіткнень та здійснив 924 артобстріли», – йдеться в повідомленні.

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Протягом доби уражено російську РЛС «Зоопарк» та станцію РЕБ «Репелент-1»

Загальні втрати російських окупантів склали 385 осіб та 57 одиниць військової техніки. Зокрема, чотири танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 13 автомобілів, вісім одиниць спецтехніки. Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та два інших важливих об’єкти противника.

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог не проводив атак.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, району зосередження особового складу, трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та двох складах боєприпасів противника.