Про що свідчить остання заява Медведєва щодо України: аналіз ISW

Кремль надає пріоритет експансіоністським цілям, а не зміні політичного режиму в Україні

Заява соратника російського диктатора Володимира Путіна, заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва від 17 січня є одним із багатьох останніх сигналів від високопосадовців Росії, що Путін і Кремль не зацікавлені в переговорах з Україною і що максималістські цілі війни Путіна в Україні залишаються незмінними. Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що Медведєв намагався зобразити відданість Росії цим максималістським цілям як непохитну, стверджуючи, що вступ України до Євросоюзу та НАТО не зможе запобігти майбутньому конфлікту.

Медведєв не визначив, що він вважає історичними російськими територіями, але Путін визначив історичні російські землі як територію колишньої Російської імперії та Радянського Союзу.

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«Непрозорість Медведєва може бути умисною, оскільки нечітко визначена концепція «історичних російських територій» дозволяє Кремлю переслідувати експансіоністські цілі будь-де і будь-коли на широкій території, включаючи Центральну Азію, Кавказ і частину Східної Європи. Наголос Медведєва на знищенні будь-якої української держави на цих «історичних російських територій» може свідчити про те, що деякі суб’єкти в Кремлі надають пріоритет експансіоністським цілям, а не визначеній меті зміни режиму, що міститься в закликах до «денацифікації» України», – йдеться в аналізі ISW.

Нагадаємо, Медведєв 17 січня заявив, що існування України є постійним приводом для військових дій з боку Росії, а конфлікту не запобігатиме ні асоціація України з ЄС, ні вступ до НАТО.

Це не перша подібна заява російських високопосадовців щодо існування держави України.