Нашестя «шахедів». Згурець назвав головні виклики для ППО

На думку експерта, перед ППО України наразі стоять два завдання

Головний виклик для ППО України – збивати російські безпілотники найдешевшими засобами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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«Так чи інакше ворог все одно буде поєднувати, комбінувати і пробувати щось нове. Зараз вони дотягнули кількість використання шахедів вже до 700 щомісяця, для порівняння – минулого року за той же місяць було 120. А кожен шахед треба збити і не мікроскопами дорогими це робити, а дешевими засобами – тими ж «гепардами», – зазначив експерт.

Згурець підкреслив, що українська ППО має ефективно збивати ворожі цілі менш вартісними зразками озброєння.

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«Ну, і треба прикривати лінії фронту від керованих авіабомб, бо поки ця задача вирішується достатньо обмежено. Хоча приклади закриття з повітря Кринок (село Кринки на лівобережжі Херсонської області, де ведуться позиційні бої, – Ред.) з використанням комплексів ППО, які збили російські літаки, струснули москалів», – повідомив директор Defense Express.

Сергій Згурець додав, що є і паралельне завдання – мінімізувати використання росіянами гелікоптерів штурмової авіації і літаків з використанням КАБів на лінії фронту за рахунок використання ЗСУ засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 2 січня росіяни запустили на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпаси типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Загалом у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 «Кинджалів».