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    Події в Україні

    У Маріуполі бійці «Азова» знищили ворожу техніку

    Наші захисники дають гідну відсіч ворогам&nbsp; - У Маріуполі бійці «Азова» знищили ворожу техніку
    Наші захисники дають гідну відсіч ворогам 
    фото: ЗСУ

    Знищили танк, БТР і БМП

    Українські захисники в Маріуполі продовжують нищити ворожу техніку. Танк, БМП та БТР стали металобрухтом. Про це повідомили у Telegram-каналі «Азов – Маріуполь».

    Три одиниці ворожої техніки знищили та ще одну підбили.

    «Азовці» знищили один ворожий танк та ще один підбили. Також на брухт відправили по одному БТР та БМП.

    «Бійці полку «Азов» сьогодні знищили 1 танк, 1 БТР та 1 БМП ворога. Також було підбито ще 1 танк московських окупантів. Боротьба триває. Маріуполь – це Україна, – заявили в «Азові».

    Нагадаємо, також ЗСУ знищили російський літак та безпілотник на Харківщині.

    Як повідомлялося, ворог покинув Сновськ, зруйнувавши за собою мости.

    Крім того, РФ перекидає до окупованого Криму військових із Південної Осетії.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі бійці «Азова» знищили ворожу техніку