Понад 100 тис. маріупольців не мають доступу до води та їжі, – мер

Маріупольці не мають змоги виїжджати до підконтрольних Україні частин

Російські війська продовжують морити маріупольців голодом. Зараз у місті понад 100 тисяч жителів не мають доступу до питної води та їжі. Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону.

«Ситуація була і залишається дуже складною. У місті в заручниках окупаційні війська, які проголосили себе владою, тримають більше 100 тисяч населення. До цього вони вбивали людей «Градами», артилерією, вбили більше 22 тисяч населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються і далі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю», – написав Бойченко.

Крім цього, мер зазначив, що кількість поховань у захопленому місті збільшується. А живі маріупольці не мають доступу до води та їжі ще з квітня.

«Сьогодні ці покидьки тримають у заручниках більше 100 тисяч населення – і маріупольці не мають змоги виїжджати до підконтрольної частини нашої держави. Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі «зелені коридори», щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави», – додав очільник міста.

Мер також додав, що з-під завалів будинків щоразу піднімають по 70, 100, 200 тіл.

Раніше повідомлялося, що російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Додамо, що вчора у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.