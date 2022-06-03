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    Події в Україні

    Байден заявив про підтримку швидкого розширення НАТО

    Байден заявив про підтримку швидкого розширення НАТО - Байден заявив про підтримку швидкого розширення НАТО
    Байден заявив про підтримку швидкого розширення НАТО
    фото: Leah Millis/Reuters

    Фінляндія та Швеція офіційно передали Столтенбергу свої заявки на вступ до НАТО ще в середині травня

    Президент США Джо Байден позитивно оцінив прагнення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО, повідомляється на сайті Білого дому.

    У рамках зустрічі з генсеком альянсу Йєнсом Столтенбергом, на якій також була присутня американський віце-президент Камала Харріс, лідер Сполучених Штатів підтримав заявки двох північних держав.

    «Вони (Байден і Харріс) вітали заявки на членство в НАТО з боку Фінляндії та Швеції. Байден висловив рішучу підтримку зусиллям генсека Столтенберга щодо сприяння швидкому процесу вступу двох держав, який би враховував аспекти безпеки, що турбують усіх союзників», – йдеться у повідомленні.

    Фінляндія та Швеція офіційно передали Столтенбергу свої заявки на вступ до НАТО ще в середині травня. Проте проти прийому двох держав виступила Туреччина, звинувативши Стокгольм та Гельсінкі у підтримці терористів із Робочої партії Курдистану. Щоб урегулювати спірні питання, сторони пішли на переговори з Анкарою, але поки що діалог не дав жодних результатів.

    Як повідомлялося, Туреччина хоче отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодиться на їх вступ до НАТО. Анкара вимагає «припинити підтримувати терористів».

    Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.

    Як раніше повідомлялося, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

    Раніше Туреччина офіційно повідомила, що хоче від Швеції в обмін на підтримку вступу в НАТО.

    Читайте також: Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО
    Теги: Туреччина Швеція росія окупанти США НАТО війна Фінляндія Україна окупація Камала Харріс #stoprussia
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    Байден заявив про підтримку швидкого розширення НАТО