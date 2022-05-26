У Лисичанську поліцейські поховали у братській могилі 150 людей (відео)

Спеціально сформована поховальна команда виїжджає на місця загибелі громадян та проводить поховання

На Луганщині поліцейські замінили поховальні бюро

Співробітники поліції Луганської області не лише документують військові злочини Росії, а й ховають загиблих внаслідок обстрілів окупантів місцевих мешканців. Про це повідомляє поліція Луганщини.

Спеціально сформована поховальна команда виїжджає на місця загибелі чи смерті громадян та проводить поховання людей.

Поховання відбувається у братський могилі. Так, у Лисичанську в одному з районів у братській могилі поховано 150 людей.

Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.

Після війни родичі можуть здійснити перепоховання.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія вже окупувала 95% Луганської області.