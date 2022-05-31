Лисичанськ може стати могильником для окупантів: на ворога чекають «сюрпризи» від ЗСУ

Основне завдання гарнізону Сєвєродонецька – Лисичанська – це якомога довше сковувати ЗС РФ

Пропаганда РФ активно розповсюджує «переможні» меседжі про вихід армії агресора на адміністративні кордони Луганської області в районі Сєвєродонецька-Лисичанська, але на практиці цей «ривок» для росіян не є успіхом.

Заяви РФ про те, що вихід її військ на адміністративні кордони Луганської області є успіхом, не відповідають реаліям обстановки. Окупаційна армія почала пробуксовувати, відверто пробуксовувати, це ще вони практично не втягнулися, не увійшли в фазу вуличних боїв в промисловій зоні Сєвєродонецька – Лисичанська.

Закликаю українців не панікувати, а вірити та підтримувати ЗСУ.

Я вас не збираюся заколисувати й говорити про те, що все чудово, все добре, все під контролем. Ситуація важка, але контрольована. Це війна. Ми маємо чітко це усвідомлювати. Основне завдання гарнізону Сєвєродонецька – Лисичанська і, відповідно, всього угруповання ЗСУ у Луганській області, – це якомога довше сковувати ЗС РФ.

У Луганській області чисельна перевага противника обраховується у коефіцієнтах 1 до 5, або 1 до 7. Тобто, можемо говорити про те, що наразі в Луганську область стягнути всі найбільш боєздатні підрозділи ЗС РФ.

Але – чим довше протримається угруповання ЗСУ в Луганській області, тим швидше ЗС України підготують додаткові рубежі оборони і, відповідно, ми отримаємо час на проведення мобілізаційних заходів, на переозброєння ЗСУ новітніми зразками військової техніки країн НАТО, які вже поступають на озброєння ЗСУ, зокрема й до підрозділів у Луганській і Донецькій областях.

Завдання ЗСУ – не допустити не лише оточення угрупування в районі Сєвєродонецька – Лисичанська, а й будь-яких успіхів російських окупантів на всіх напрямках. Оскільки за загальним замислом оборони України ми маємо вести бойові дії аж до звільнення усіх наших територій.

Додам, що саме Лисичанськ може стати могилою для армії РФ. Загарбників чекає «приємний сюрприз».

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.

При цьому українські десантники розгромили штурмову групу 7-ї бригади окупаційної армії у Сєвєродонецьку. Двох рашистів ЗСУ взяли у полон.

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