Олешки затоплені на 90% – мер

Російська окупаційна влада нічого не робить, щоб врятувати людей із затоплених Олешок

Тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині вже затоплені на 90% після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Місцевим жителям окупанти не дозволяють вибратися із міста самостійно. Про це вчора ввечері розповів міський голова Олешок Євген Рищук, передає «Українському радіо».

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Будинки в Олешках затоплені майже під дах, а рівень води на вулицях сягає трьох метрів.

«Олешки затоплені десь на 90%, можливо трохи більше. Тобто у місті дуже мало сухої території», – каже мер.

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При цьому Рищук зазначає, що вода прибуває далі, проте оскільки у Новій Каховці вода вже почала спадати, очікується, що її рівень знизиться і в Олешках приблизно за добу чи дві.

«Інше питання – чи піде вона зовсім на нуль, чи просто впаде рівень? Тому що рівень води сьогодні в місті – 2-3 метри. Будинки затоплені майже під дах. Крім того, місто Олешки має низини. Тож там рівень води піднявся до 4 м. Тобто ситуація щодо підтоплення важка», – додає він.

Щодо евакуації населення, що російська окупаційна влада нічого не робить, щоб врятувати людей із затоплених Олешок, а також загарбники не випускають громадян, які бажають залишити територію громади самостійно.

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«Мені люди з деяких населених пунктів пишуть і телефонують, що росіяни не випускають людей, які самі хочуть виїхати. Тож люди з учорашньої ночі сидять на дахах. Крім того, коли росіяни прийшли в місто і в села, вони конфіскували всі плавзасоби у населення. Тобто знайти човни – проблема», – каже Рищук.

У населеному пункті після захоплення російськими військами залишилося проживати близько 8 тис. осіб, що становить близько 20% від 40 тис. населення до окупації.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

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Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.