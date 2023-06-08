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Гроссі заявив, що прорив Каховської ГЕС є загрозою для Запорізької АЕС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Гроссі заявив, що прорив Каховської ГЕС є загрозою для Запорізької АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
фото з відкритих джерел

Гроссі має намір відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня, щоб оцінити ситуацію

Прорвана дамба Каховської ГЕС внаслідок теракту Росії становить небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Sky News.

Гроссі наголосив, що існує ризик, що об’єкт може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів, яка подається з Каховського водосховища та ставків.

Він пояснив, що у гіршому випадку без охолодження є ризик розплавлення ядерної зброї з трагічними екологічними наслідками.

«Безумовно, існує небезпека, можливо, через кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати тут паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай вам потрібна гарантована кількість води, яка циркулює в цих реакторах. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, у вас виникне проблема», – наголосив глава МАГАТЕ.

Він зазначив, що проблема може відтермінуватися на кілька днів або тижнів, але вона буде.

За словами Гроссі, він має намір відвідати станцію наступного тижня, щоб оцінити ситуацію, додавши, що поведінка річки в найближчі кілька днів визначить загальний вплив на Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: МАГАТЕ небезпека влада окупанти

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