Зеленський заявив про необхідність реакції світу на підрив Каховської ГЕС

«Потрібно, щоб міжнародні організації, як МКЧХ, негайно долучилися до порятунку людей на окупованій частині Херсонщини», – заявив президент

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз потрібна чітка та швидка реакція світу на те, що відбувається. Про це президент розповів у вечірньому зверненні.

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«Триває евакуація. Причому під обстрілами! Російська артилерія продовжує бити, не зважаючи ні на що. Просто нелюди. Але станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей врятовано понад 2 тисячі людей. І я дякую всім, хто залучений до цієї роботи, усім, хто допомагає! Наше завдання – по максимуму захистити життя й допомогти людям», – поінформував президент.

Він зазначив, що зараз абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини.

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«Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії: після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї», – сказав президент та додав: – Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли рятують людей»

Він зазначив, що потрібні масштабніші зусилля: щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.

«Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду є», – заявив президент.

«Разом маємо й притягти до відповідальності окупантів. Вони понад рік контролювали і дамбу, і всю ГЕС. Російські пропагандисти серйозно й відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, який вони і здійснили. Ще минулої осені ми попереджали світ про мінування Росією обʼєктів Каховської ГЕС», – додав він.

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Президент сказав, що уряд закликав до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів та всіх споруд станції.

«На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити. Зараз маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів», – зазначив Зеленський.

Сьогодні президент провів кілька важливих міжнародних розмов.

«Президент Туреччини Ердоган. Поінформував його про ситуацію в затоплених районах, про нашу рятувальну операцію та нагальні потреби, щоб допомогти людям», – сказав Зеленський.

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Він додав, що також обговорили й ризики для Запорізької атомної станції, яка досі перебуває під контролем окупантів.

«Є домовленість із керівником МАГАТЕ про активізацію роботи представників МАГАТЕ на станції. Але зрозуміло, що, поки окупанти там, повної безпеки не уявити. Тому деокупація України – це безальтернативне завдання», – розповів Зеленський.

Також очільник України поговорив з президентом Франції Емануелем Макроном.

«Обговорили – і дуже детально – усі наслідки російського теракту на станції, загалом ситуацію. Все, що можемо зробити для допомоги людям, постраждалим регіонам. Ґрунтовно обговорили й оборонні дії, а також міжнародні заходи, які готуємо попри все, бо безпека нам потрібна попри будь-які агресивні й відверто божевільні дії Росії», – розповів Зеленський.

Окремо президент зазначив кілька речей, які важливі для України, а особливо для людей у тих регіонах, які залежали від Каховського водосховища.

«Перше. Питною водою всіх забезпечимо. В усіх областях, районах, містах і селах, де це необхідно. Де зараз підвіз питної води, будуть зроблені всі необхідні системи постачання. Сталість постачання – це головний принцип. Друге. Світ буде з нами. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається, про те, якої допомоги ми потребуємо. Хоч би якими були економічні, соціальні, екологічні наслідки цієї катастрофи, всі основи для життя будуть збережені. Херсонщина, Миколаївщина, Запорізька, Дніпровська області – ми бачимо всю проблематику і зробимо і можливе й неможливе, щоб створені окупантами проблеми були розв’язані. Третє. Прямим обов’язком представників держави та місцевої влади в усіх громадах і областях, які постраждали, є допомога людям. Від уряду й ДСНС до обласної влади, місцевих громад – усі по максимуму залучені до того, щоб урятувати й захистити якнайбільше людей. Кожен має сприймати це завдання особисто», – розповів президент України.

Традиційно зеленський подякував кожному воїну, усім підрозділам та бригадам, які продовжують завдавати ударів по окупантах.