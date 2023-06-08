Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW

Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень, які окупанти мали намір використовувати для захисту від українських атак

Стрімка повінь через підрив Каховської ГЕС, ймовірно, змусила російські війська з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на західному (правому березі) Херсона.

Речник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська передислокували свій особовий склад і військову техніку на відстань від 5 до 15 кілометрів від зони затоплення, що вивело російські війська з артилерійської зони дії деяких населених пунктів на західному (правому) березі Дніпра.

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Однак окупаційна «влада» Херсонської області стверджувала, що знищення ГЕС вигідне російській обороні, оскільки це ускладнить просування України через річку.

ISW пише, що збройні сили України просуваються на флангах під Бахмутом, тоді як росіяни розгортають в регіоні резерви, готуючись до глибокої оборони.

Російські та українські офіційні особи звинуватили один одного в пошкодженні аміакопроводу, що проходить через Харківську область, і у витоку аміаку.

Українські чиновники зазначили, що українські війська станом на 7 червня ведуть наступальні дії на бахмутському напрямку. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 7 червня заявила, що українські війська під Бахмутом перейшли з оборонного режиму в наступальний і просунулися від 200 до 1000 метрів на різних невизначених ділянках за минулу добу.

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Маляр також зазначила, що російські війська розгортають резерви біля Бахмута для підготовки до ведення глибокої оборони, а деякі підрозділи «Вагнера» залишаються в російському тилу. Командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська наступають на флангах до Бахмуту, а російські війська втрачають окремі невизначені позиції.

Російські військові блогери стверджують, що українські війська проводять контратаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки (6 км на південний захід), на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки (10 км на північний захід) і в районі Берхівки (6 км на північний захід), а також на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки (15 км на північний схід).

7 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська здійснили наземні атаки на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями 7 червня.

Повідомляється, що 7 червня російські та українські сили вступили в бойові дії в західній Запорізькій області. Російські військові блогери стверджували, що українські війська безрезультатно намагалися просунутися в населені пункти на південь і південний захід від Оріхова.

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Окупаційна «влада» Запорізької області заявила, що українські війська завдали удару по ливарному цеху в Молочанську на південний захід від Токмака.

Радник мера Маріуполя України Петро Андрющенко поділився місцевими повідомленнями про вибухи на північний схід і південний захід від Маріуполя. Андрющенко також повідомив про збільшення активності російської авіації над Маріуполем 7 червня. Російські війська повідомляли про обстріл українських позицій на південній лінії фронту.