Кулеба закликав НАТО допомогти Україні після підриву ГЕС

За словами Кулеби, союзникам зараз потрібно зробити рішучий крок до членства України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони домовилися залучити механізми допомоги Альянсу після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив глава МЗС України у Twitter.

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Міністр розповів, що під час розмови обговорив з генсеком НАТО майбутній саміт Альянсу, який 11-12 липня у Вільнюсі. За словами Кулеби, союзникам зараз потрібно зробити рішучий крок до членства України, щоб запобігти майбутнім війнам.

«Нам усім потрібна ясність щодо членства в НАТО. За п'ятнадцять років реальність різко змінилася, і підхід НАТО має змінитися. Різниця між 2008 роком і сьогоденням полягає в тому, що Україна тепер є цінним активом Альянсу, а не тягарем. Україна зробить НАТО сильніше», – додав глава МЗС.

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Кулеба також зазначив, що закликав організувати стійке постачання артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити ефективність контрнаступу. Бо зараз в Україні вирішується майбутнє євроатлантичної спільноти.

«Для пом'якшення кризи, спричиненої руйнуванням Росією Каховської греблі, Єнсом Столтенбергом будуть залучені обіцяні механізми НАТО для надання гуманітарної допомоги. У зв'язку з цим він очолить екстрене засідання Комісії НАТО-Україна, скликане на моє прохання завтра», – додав Кулеба.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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До слова, у тимчасово окупованій Голій Пристані, що на Херсонщині, через підрив дамби вже затоплено майже 200 будинків.