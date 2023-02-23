Опальний генерал назвав трьох осіб, які формують точку зору президента

Президент прислуховується до трьох посадовців у своєму Офісі, стверджує генерал Кривонос

Сприйняття президентом певних посадовців та певних людей формує керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаров. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генерал Сергій Кривонос.

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Генерал прокоментував інформацію про те, що Генштаб його заяви називає такими, які «мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану».

«От хто конкретно це говорив (про дискредитацію)? Це говорив очільник Генерального штабу? Ні. Це говорив Головнокомандувач? Ні. Це говорив клерк, при всій повазі до клерка, якому це сказали зробити. Перші особи Збройних сил цього не говорили. Я сприймаю інформацію від тих, хто безпосередньо керує Збройними Силами, Головнокомандувача, генерала Сирського. Я не підпорядковуюся представникам Генштабу, клеркам», – пояснив військовий.

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Така заява Генштабу, вважає генерал Кривонос, пішла від оточення президента. «Звичайно, я знаю, звідки ця заява Генштабу пішла. Від оточення президента, безпосередньо пана Єрмака та його заступників. Вони формують точку зору президента, сприйняття певних посадовців та певних людей. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаров формують точку зору президента», – уточнив військовий.

Він пояснив, що хоча юридично президент є Верховним головнокомандувачем, кожен може сам зробити висновок, хто фактично керує бойовими діями.

«Де-юре, президент є Верховним головнокомандувачем. Підкреслюю слово «де-юре». Але де-факто вже кожен українець зможе зробити висновок сам, спираючись на ту ситуацію, яка складається зараз в країні. Я все сказав і навіть більше. Розумна людина зрозуміє», – підкреслив Сергій Кривонос.

Нагадаємо, мережа обговорює красномовне фото з Єрмаком. Під час візиту президента США до Києва керівник Офісу президента Андрій Єрмак першим вітав Джозефа Байдена з усіх українських високопосадовців. Красномовне фото поширилося соціальними мережами та обурило користувачів.