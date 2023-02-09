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В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
фото: defence-ua.com

Керівник Офісу президента, схоже, вже не такий упевнений щодо постачань винищувачів Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що надання Україні далекобійної зброї та винищувачів міжнародними партнерами – справа вирішена, хоча потім поміняв меседж у Телеграмі на «схоже, може бути вирішена».

В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України фото 1
скріншот: Телеграм / Андрій Єрмак

Ймовірно, втрата впевненості пов’язана з заявою речника Єврокомісії. За його словами, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський уже виступив у Європарламенті та Європейській Раді.

Крім того, вчора Зеленський був з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорювалися наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: Андрій Єрмак винищувач Офіс президента

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