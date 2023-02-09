В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України

Керівник Офісу президента, схоже, вже не такий упевнений щодо постачань винищувачів Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що надання Україні далекобійної зброї та винищувачів міжнародними партнерами – справа вирішена, хоча потім поміняв меседж у Телеграмі на «схоже, може бути вирішена».

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скріншот: Телеграм / Андрій Єрмак

Ймовірно, втрата впевненості пов’язана з заявою речника Єврокомісії. За його словами, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський уже виступив у Європарламенті та Європейській Раді.

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Крім того, вчора Зеленський був з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорювалися наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.