Такого не дозволяв собі ніхто. Мережа обговорює красномовне фото з Єрмаком

Глава Офісу президента Зеленського поставив себе першим у ряду високопосадовців, що вітали Байдена

Під час вчорашнього візиту президента США до Києва керівник Офісу президента Андрій Єрмак першим вітав Джозефа Байдена з усіх українських високопосадовців. Красномовне фото поширилося соціальними мережами та обурило користувачів.

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Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера написав, що «жоден керівник Секретаріату (Адміністрації) Президента собі такого не дозволяв. Починаючи від Хоменка (перший глава Адміністрації Президента України – «Главком») і закінчуючи Богданом (голова Офісу президента до 2020 року – «Главком»). Найважливіше полягає в тому, що люди, які обіймали в державі високі посади голови Верховної Ради і прем‘єр-міністра, мали відчуття власної гідності. Навіть за часів президентства недодиктатора Януковича».

Дії Єрмака, на думку Магери, нівелюють статус голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України. У коментарях до допису з ним погоджуються та зауважують, що українським топпосадовцям «не вистачає самоповаги, а це велика проблема для всієї країни».

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Нагадаємо, що нещодавно «Главком» скерував інформаційний запит щодо зарплат президента та окремих працівників Офісу президента за 2022 рік в Державне управління справами. Журналісти дізналися, які доходи отримує керівництво Офісу президента.