Оптимістичний прогноз курсу гривні та успіхи на фронті. П'ять головних новин 1 листопада 

Для українців є хороші новини з економічного та воєнного фронтів

Сьогодні, 1 листопада, «Главком» традиційно зібрав найважливіші новини 251 доби війни, аби ви нічого не пропустили.

Зміни в соціальній сфері

З 1 листопада на українців чекає низка змін. Зокрема, здорожчає оформлення паспортів та з'являться електронні рецепти на деякі препарати. При цьому тарифи зростати не будуть, однак і пенсії в цьому місяці залишаться такими ж, як і були.

Росія програє війну: прогноз американського дипломата

Російська влада відчайдушно шукає способи стабілізації ситуації на полі бою, але ні мобілізація, ні терористичні акти проти мирного населення України суттєво їй не допомагають. Путін опинився у вкрай складній ситуації і не може відмовитися від своїх цілей у війні, інакше втратить владу. Його армія значно ослабла і саме тому РФ просить озброєння у таких країн, як Іран та Північна Корея. Проте у підсумку це не змінить загального результату і Росія зазнає поразки, вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Кабмін покращив прогноз курсу гривні на 2023 рік

Уряд України покращив прогноз щодо курсу гривні до долара 2023 року. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту держбюджету. Зокрема, у проєкті державного бюджету на наступний рік до другого читання закладений курс 45,8 грн за долар на кінець року.

«Оптимістичніші очікування щодо фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, яка сприятиме підтримці платіжного балансу, зумовили коригування припущення щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець року з 50 грн за долар у попередньому прогнозі до 45,8 грн за долар», – йдеться в документі.

Іран допомагає державі-терористці вбивати українців

На початку листопада Іран планує відправити до Росії партію у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За інформацією CNN, Іран готується передати Росії тисячу одиниць ракет та безпілотників. Поставка уважно відстежується, адже імовірно, що це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю перевагу на фронті.

На фоні цих відомостей Україна закликає світ визнати Іран співучасником агресії.

Крім цього, 1 листопада Саудівська Аравія повідомила США, що вважає неминучою атаку з Ірану по цілях у королівстві. Напад може статися протягом 48 годин.

ЗСУ завдають втрат рашистам

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також три позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу «Орлан-10» та шість ударних дронів «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника.

Нагадаємо, триває 251 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.