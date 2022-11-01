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Кабмін покращив прогноз курсу долара на 2023 рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін покращив прогноз курсу долара на 2023 рік
Припущення щодо середньорічного значення обмінного курсу залишилося без змін – 42,2 грн за долар
фото ілюстративне

У проєкті держбюджету до другого читання закладено курс 45,8 грн за долар на кінець 2023 року

Уряд України покращив прогноз щодо курсу гривні до долара 2023 року. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту держбюджету.

Зокрема, у проєкті державного бюджету на наступний рік до другого читання закладений курс 45,8 грн за долар на кінець року.

«Оптимістичніші очікування щодо фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, яка сприятиме підтримці платіжного балансу, зумовили коригування припущення щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець року з 50 грн за долар у попередньому прогнозі до 45,8 грн за долар», – йдеться в документі.

Разом з тим припущення щодо середньорічного значення обмінного курсу залишилося без змін – 42,2 грн за долар.

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку у наступні 12 місяців очікується подальше ослаблення курсу гривні. При цьому середнє значення обмінного курсу буде триматися на рівні 41,93 грн/дол.

Раніше прогнозувалося, що ближче до опалювального сезону попит на валюту буде зростати.

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Теги: Держбюджет курс валют Кабмін

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