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Іран готується передати Росії тисячу одиниць ракет та безпілотників – CNN

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Іран готується передати Росії тисячу одиниць ракет та безпілотників – CNN
Офіційні особи вважають, що зброю доставлять до кінця року 
фото з відкритих джерел

Високоточні керовані ракети можуть дати Кремлю перевагу на полі бою 

Іран готується відправити приблизно 1 тис. додаткових одиниць зброї, включно із балістичними ракетами малого радіусу дії «земля-земля» та більше ударних безпілотників Росії для використання у війні проти України, повідомляє CNN з посиланням на офіційних осіб західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєння Ірану.

Поставка уважно відстежується, адже імовірно, що це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю перевагу на фронті.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії містила приблизно 450 безпілотників, які росіяни вже використали для нападів на Україну. Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.

Ця нова очікувана поставка ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військової агресії Росії. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року.

Останніми тижнями іранські безпілотники використовувалися для атак на критичну енергетичну інфраструктуру в Україні.

Державний департамент США стверджує, що є «численні докази» використання Росією іранських безпілотників в Україні. США також стверджували, що Іран направив військовий персонал до окупованого Криму для допомоги російським безпілотникам у атаках на українців.

Надання іранської зброї до Росії є кроком, який, ймовірно, спричинить подальше погіршення відносин із США. Раніше Джон Кірбі, координатор комунікацій Ради національної безпеки, заявив, що присутність іранського персоналу є доказом прямої участі Тегерана в конфлікті.  

Місія Ірану при ООН не коментує інформацію щодо нової патрії зброї для країни-терористки РФ. Раніше Іран заперечував, що постачав Росії зброю для використання в Україні, заявляючи, що «не робив і не буде» цього робити. 

Нагадаємо, Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба вимагає від іранського колеги негайного припинення постачання зброї Росії.

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Теги: Іран земля безпілотник озброєння росіяни

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