«Жодних переговорів з росіянами не буде, вони програють цю війну», – американський дипломат

Американський дипломат вважає, що у Путіна не залишилося засобів впливу, щоб змінити хід війни

Російська влада відчайдушно шукає способи стабілізації ситуації на полі бою, але ні мобілізація, ні терористичні акти проти мирного населення України суттєво їй не допомагають. Путін опинився у вкрай складній ситуації і не може відмовитися від своїх цілей у війні, інакше втратить владу. Його армія значно ослабла і саме тому РФ просить озброєння у таких країн, як Іран та Північна Корея. Проте у підсумку це не змінить загального результату і Росія зазнає поразки, вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Про це він заявив в інтерв’ю LRT.

На думку Волкера, спроби Путіна посадити українське керівництво за стіл переговорів не дадуть бажаного результату. Київ та його союзники утримують ініціативу у війні і розуміють маніпулятивну природу закликів, які лунають з Кремля.

«Путін поставив перед собою низку військових цілей в Україні. Він усе більш відчайдушно прагне їх досягти і вже не відступить. Але єдиний варіант, як може закінчитись ця війна, – це поразка Росії. Він не має засобів для перемоги. Вони програють, і я думаю, що це матиме наслідки для нього в самій Росії. Він знає, що опинився у дуже скрутній ситуації, і на цьому етапі немає жодних перспектив будь-яких переговорів», – сказав Волкер.

Американський дипломат також висловив думку щодо атак росіян на енергетичну інфраструктуру України. На його думку, вони свідчать про слабкість агресора і обмежений арсенал засобів, які залишилися у його розпорядженні.

«Це останні витки конфлікту. Має пройти певний час, цього року війна не закінчиться. Але удари безпілотників і бомбардування українських міст, є ознакою слабкості Росії. Вони не мають можливості просуватися на полі бою. Вони не можуть захопити нові території. Вони навіть не можуть утримати ту територію, яка у них є... У них немає власної зброї, тому вони їдуть до Ірану, щоб отримати безпілотники, вони їдуть до Північної Кореї просити ракети, вони їдуть до Білорусі та дістають боєприпаси зі складів», – заявив Волкер.

Раніше Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

До слова, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

Путін на зустрічі з Шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.