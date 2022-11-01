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Іран є співучасником агресії і має бути визнаний таким офіційно. Банкова звернулася до світу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Іран є співучасником агресії і має бути визнаний таким офіційно. Банкова звернулася до світу 
Іранські дрони нищать українські міста та села 
фото: Вікіпедія

Тегеран чудово знає, що їхньою зброєю вбивають українців 

Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликає партнерів офіційно визнати Іран співучасником агресії в Європі. Про це він написав у Twitter.

«Якщо Іран передає РФ ракети – він чудово знає, що ті атакуватимуть наші міста. Коли Іран навчає росіян керувати дронами – він знає, що ті атакуватимуть енергетику, провокуючи хвилі біженців до ЄС. Тегеран є співучасником агресії в Європі й має бути визнаний таким офіційно», – йдеться в повідомленні.

Іран є співучасником агресії і має бути визнаний таким офіційно. Банкова звернулася до світу  фото 1

 

Нагадаємо, на початку листопада Іран планує відправити до Росії партію у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. 

Наразі влада США висловила занепокоєння у зв’язку з можливістю поставок іранських ракет в Росію для підтримки війни кремлівського режиму проти України. Однак офіційний Вашингтон наразі не може підтвердити передачу цих ракет росіянам

До слова, Іран готується відправити приблизно 1 тис. додаткових одиниць зброї, включно із балістичними ракетами малого радіусу дії «земля-земля» та більше ударних безпілотників Росії для використання у війні проти України.

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Теги: росія Іран безпілотник

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