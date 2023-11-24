Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні

За словами Висоцького, наразі обговорюється ідея відкриття хоча б одного додаткового пункту пропуску

Україна виступила з пропозицією Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

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За словами Висоцького, наразі обговорюється ідея відкриття хоча б одного додаткового пункту пропуску. Однак в перспективі Україна розраховує на відкриття декількох таких пунктів. Це дасть змогу прискорити рух вантажівок в обидва боки, та допоможе краще працювати як українським, так і польським перевізникам.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства також зауважив, що бачення України та Європейської Комісії щодо мітингів на польському кордоні збігається – він не відповідає заявленим цілям.

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«Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів» – сказав Висоцький.

Чиновник заявив, що даний аргумент буде також наведено на переговорах українського та польського уряду, які відбудуться в суботу.

Також Висоцький підтвердив, що блокада кордону завдала збитків українським експортерам, які змушені були для дотримання договорів про постачання товарів їхати через далекі обхідні шляхи.

«Сподіваємося, що в підсумку цей страйк завершиться, і сума втрат не сягне мільйонів євро», – резюмував чиновник.

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Нагадаємо, Україна пропонує ЄС створити моніторингову місію на польському кордоні. При цьому Мінінфраструктури розпочало збір інформації для евакуації українських водіїв.

Раніше ми повідомляли, що польські перевізники, які блокують пропуск вантажних автомобілів на кордоні України вже більше двох тижнів, можуть перекрити ще один пункт пропуску.