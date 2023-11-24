Ще одна країна готується до закриття кордону з Росією

В Естонії встановлюють огородження для можливого закриття кордону з Росією

На пункті прикордонного перетину між Естонією та Росією в місті Нарва в п’ятницю продовжили вживати заходи щодо можливого закриття кордону – на мосту встановили додаткові перешкоди. Про це повідомляє ERR.

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Перші бетонні піраміди на мосту в Нарві з'явилися ще ввечері 16 листопада – після того, як на східний кордон Естонії прибули 19 громадян Сомалі та Сирії, які намагалися без законних підстав проникнути в країну.

Раніше поліція та прикордонна служба Іда-Вірумаа, до складу якої входить Нарва, повідомили про можливе закриття прикордонного пункту.

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«Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на кордоні, тому що Росія здійснює міграційний тиск щодо Естонії та Фінляндії, відправляючи до нашого кордону людей, які не мають права на в'їзд до Євросоюзу. З минулого тижня кілька великих груп намагалися потрапити до Естонії», – додали там.

Загородження також готуються у зв’язку з тим, що з 1 лютого закриється на реконструкцію російський пункт пропуску «Івангород» на кордоні з Естонією.

Як повідомлялося, прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex направить у Фінляндію офіцерів і техніку для патрулювання кордону з РФ.

Також Норвегія готова взяти приклад із Фінляндії і закрити кордон з Росією, «якщо буде потрібно».

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Нагадаємо, уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією.