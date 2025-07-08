Партизани «Атеш» повідомили про скупчення окупантів на одному з напрямків

За повідомленням «Атеш», у районі Мелітополя розміщені морпіхи, мотострілки, артилеристи та десантники

Партизани руху «Атеш» повідомили, що російські окупанти накопичують техніку, озброєння, боєприпаси та особовий склад у Мелітополі та на околицях міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Атеш».

Джерела руху у Мелітополі та у лавах окупаційних підрозділів фіксують активне зосередження військ РФ у місті.

«Спостерігається прибуття живої сили, техніки та озброєння. За підтвердженою інформацією, в районі Мелітополя розміщено підрозділи 61-ї бригади морської піхоти, 28-го мотострілецького полку, резервні частини 81-го самохідного артилерійського полку 70-ї мотострілецької дивізії, а також 337-го десантно-штурмового», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підрозділи поповнені новими контрактниками та примусово мобілізованими з окупованих районів Донецької, Луганської й Херсонської областей.

До слова, російські окупанти розпочали літній наступ в Україні одразу на кількох напрямках: вони завдають ударів ракетами та дронами. Однак за кілька тижнів ворожа кампанія почала систематично гальмувати.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області немає боїв Сил оборони України проти російських окупантів. Водночас бойові зіткнення відбуваються дуже близько до регіону.

Зауважимо, російські війська суттєво активізували бойові дії на Південно-Слобожанському напрямку. За останній тиждень кількість штурмів зросла у кілька разів.

Нині в Україні триває 1231-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали два ракетних та 48 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1213 дронів-камікадзе та здійснили 4530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

7 липня станом на 22:00 відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.