Літній наступ росіян провалився: аналітики ISW назвали причину

Фронт вже простягнувся від Донеччини та Харківщини до Сумщини та Дніпропетровщини

Російські окупанти розпочали літній наступ в Україні одразу на кількох напрямках: вони завдають ударів ракетами та дронами. Однак за кілька тижнів ворожа кампанія почала систематично гальмувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітикиню Інституту вивчення війни ISW Анжеліку Еванс.

Зазначається, що фронт вже простягнувся від Донеччини та Харківщини до Сумщини та Дніпропетровщини. Наступ у травні просувався швидше, ніж у квітні – вдень фіксувалось захоплення близько 12 кв. км. Однак у червні темп просування знизився – досягнувши піку, імпульс розсіявся.

Аналітики вважають, що Кремль не може ініціювати нові операції, тому літній наступ став продовженням кампанії минулого сезону без нових ресурсів.

«Наразі у росіян немає можливості розпочати щось кардинально нове. Літній наступ буде лише продовженням того, що вони робили навесні», – зазначила Еванс.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Йдеться про спробу наступальних дій противника на Харківщині.

А високопосадовець НАТО під час саміту в Нідерландах на умовах анонімності заявив, що Росія зазнає значних втрат на Сумщині, що унеможливлює оточення та захоплення всього регіону. Це пов'язане з тактикою окупаційної армії, яка активно штурмує позиції українських військ.

Як повідомлялося, російська армія, яка веде агресивну війну в Україні, не здатна здійснити серйозний прорив на сході України, але продовжуватиме наземний наступ та авіаудари, які дедалі частіше спрямовані на цивільну інфраструктуру. Про це у коментарі ERR заявив командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії полковник Антс Ківісельг.