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Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1230-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали два ракетних та 48 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1213 дронів-камікадзе та здійснили 4530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 липня станом на 22:00 відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав шести авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив дві спроби наступу в районі Голубівки та Загризового.

Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 27 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки. Ще шість боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Григорівки та Виїмки.

Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори. Українські підрозділи відбили всі п’ять атак.

Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося три боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі Диліївки.

Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Наші захисники стримують натиск противника, бої не вщухають до цього часу.

Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль. П’ять боєзіткнень ще тривають.

Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1230-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: авіація Генштаб ворог

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