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Британська розвідка пояснила, навіщо Росія скасувала парад флоту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британська розвідка пояснила, навіщо Росія скасувала парад флоту
Парад відбувається в Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт
фото з відкритих джерел

Росія не вперше скасовує заходи після повномасштабного вторгнення в Україну

Військово-морський флот Російської Федерації не проводитиме парад на честь професійного свята через не можливість гарантувати захист своїх військ. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Розвідка Великої Британії проаналізувала інформацію про скасування одного з найважливіших елементів святкування дня Військово-морського флоту РФ. Британське відомство називає день ВМФ РФ «щорічною демонстрацією російської морської потужності».

Зокрема, парад відбувається в Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт. Цього року, однак, кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня, був скасований з міркувань безпеки.

«Це не перший випадок скасування заходів з моменту вторгнення Росії в Україну. Однак це найгучніша подія, яку було скасовано, і вона підкреслює зростання тенденції того, що Росія не в змозі гарантувати захист своїх військ», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту

До слова, через великі втрати на війні, Росія не змогла продемонструвати військову міць на параді 9 травня. Саме цим і пояснюється відсутність танків у Москві 9 травня.

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Теги: парад флот РФ корабель росія британська розвідка

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