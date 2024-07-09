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Партизани провели диверсію на головній залізниці, яка з'єднує Росію та окуповану Донеччину

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Партизани провели диверсію на головній залізниці, яка з'єднує Росію та окуповану Донеччину
Партизани атакували залізницю, яка використовується для транспортування військової техніки
фото: АТЕШ

Партизани наголосили, що продовжують боротьбу з окупантами «всіма силами» , та анонсували збільшення кількості диверсій

В Ростовській області представники українського підпілля влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України. Про це повідомляє Telegram кримсько-татарського руху опору «АТЕШ» .

В публікації партизанів зазначається, що їхній агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону-Маріуполь, яка розміщена біля населеного пункту Шахти.

«Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію та Донецьку область України, відповідно активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій», – розповіли представники підпілля.

Також в «АТЕШ» уточнили координати: 47.679981, 40.186874, та оприлюднили кадри даної диверсії.

Партизани зазначили, що продовжують боротьбу з окупантами «всіма силами» , та анонсували збільшення кількості диверсій.

Раніше партизани підірвали залізницю, якою окупанти доставляли снаряди з Північної Кореї. 

 

Теги: Маріуполь окупанти партизани

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