Розвідка знищила рейдовий буксир «Сатурн» поблизу Криму (відео)

Спецпідрозділ ГУР зміг завдати руйнівного вогневого ураження після прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії

Атакувати корабель окупантів вдалося поблизу берегів тимчасово окупованого Криму

Сьогодні, 6 червня, спецпідрозділ дев’ятого департаменту Головного управління розвідки завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 «Сатурн» або «Протей». Про це повідомляє ГУР.

Як пояснили розвідники, атакувати корабель окупантів вдалося поблизу берегів тимчасово окупованого Криму.

«Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що руйнівного вогневого ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.

🔥Спецпризначенці ГУР знищили російський буксир.



Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. pic.twitter.com/e7dvM0XdxF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2024

Російський рейдовий буксир проєкту 498 «Сатурн» фото з відкритих джерел

Зазначимо, буксири проєкту 498, тип «Сатурн» – серія портових рейдових буксирів-кантувальників з двома гвинтами регульованого кроку в поворотних роздільно керованих направляючих насадках. До складу ВМФ СРСР надходили під шифром «Протей». Також були відомі під назвами «б/к 1200» і «бичок».

Нагадаємо, спецпідрозділи Головного управління розвідки знищили ще одне судно Російської Федерації в акваторії Чорного моря в окупованому Криму.

Раніше українська розвідка уразила у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

До слова, налякані атаками ЗСУ, у тимчасово окупованому Криму загарбники випускають у море кораблі Чорноморського флоту у супроводі катерів «Раптор».