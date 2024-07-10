Розвідка Британії назвала кількість російських кораблів, які вразила Україна з 2022 року

Як зазначає міноборони Великої Британії, удари по російських цілях були завдані у північній частині Чорного моря та в акваторії Азовського моря

У період з лютого 2022 року до червня 2024 року українські війська знищили або пошкодили 26 російських військових кораблів, які використовувались у Чорному морі. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у соцмережі X.

Як зазначається, удари по російських цілях були завдані у північній частині Чорного моря та в акваторії Азовського моря.

«Впродовж останнього року, спостерігалося збільшення частоти та масштабів шкоди, завданої атаками (України– «Главком») навколо Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталися за цей період», – йдеться у звіті розвідки.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі. Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Раніше стало відомо, що Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

Як повідомлялося, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.