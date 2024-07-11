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Затримано капітана судан, який допомагав росіянам вивозити з Криму українське зерно

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Затримано капітана судан, який допомагав росіянам вивозити з Криму українське зерно
За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію
фото: пресслужба СБУ

Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму

 Служба безпеки затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.

Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора.

Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.

У такий спосіб він допомагав росіянам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу
Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу
фото: пресслужба СБУ

Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.

Під час обшуку на борту судна виявлено документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі отриманих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру за частиною другою статті 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У межах кримінального провадження судно фігуранта відбуксировано на Одещину та рішенням суду арештовано. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Одеській області спільно з підрозділами морської охорони Держприкордонслужби за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та місті Севастополі.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію
За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію
фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, понад 80 тисяч тонн українського зерна ворог вивіз із тимчасово окупованої Донеччини. Це вже нова партія цьогорічного врожаю зернових. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

ЦНС зауважує, що крадіжки українського хліба з тимчасово окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових чиновників та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю із ворогом. 

Як повідомлялося, створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна приблизною вартістю $46 млн. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії. 

До слова, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит

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Теги: документи корабель розслідування росія зерно

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