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Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
У Санкт-Петербурзі парад до дня ВМФ РФ приймав російський диктатор Володимир Путін
фото: Anadolu Agency

Під час трансляції морського параду показали лише два кораблі Чорноморського флоту Росії

У параді до дня військово-морського флоту(ВМФ) РФ не показався жоден із кораблів, які, за заявами української сторони, було пошкоджено або знищено за останній рік. Про це повідомила російська служба ВВС.

Під час трансляції головного морського параду на честь дня ВМФ РФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту Росії: корвет «Меркурій», який із 2024 року виконує завдання на російській військовій базі у сирійському Тартусі, та фрегат «Адмірал Григорович».

Як зазначається, цьогоріч трансляція вперше об'єднала паради в Санкт-Петербурзі (традиційну частину його в Кронштадті цього року було скасовано), у Балтійську, Владивостоці, Північноморську, Каспійську та на російській базі в сирійському Тартусі.

У Санкт-Петербурзі парад приймав російський диктатор Володимир Путін.

Чорноморський флот РФ згадувався двічі під час доповідей командувачів флоту головнокомандувачу ВМФ. При цьому жоден із кораблів, які за минулий рік були пошкоджені або знищені в Чорному морі, включаючи надані сили з інших флотів, продемонстровані не були.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, військово-морський флот РФ скасував традиційну частину параду флоту в Кронштадті через неможливість гарантувати захист своїх військ.

До відома, Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії диктатор заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту

До слова, через великі втрати на війні Росія не змогла продемонструвати військову міць на параді 9 травня. Саме цим і пояснюється відсутність танків у Москві 9 травня.

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Теги: росія корабель парад флот флот РФ

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