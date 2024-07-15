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Росія вивела з Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія вивела з Криму останній сторожовий корабель Чорноморського флоту
Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ залишив Крим
фото з відкритих джерел

Речник Військово-морських сил ЗСУ не уточнив назву корабля, який відвели окупанти

Російська Федерація вивела останній сторожовий корабель Чорноморського флоту з окупованого Криму. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам’ятайте цей день», – зазначив він.

Зокрема, Плетенчук не уточнив назву корабля.

Активність флоту окупантів станом на 15 липня:

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • в Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 15 липня
Активність флоту окупантів станом на 15 липня
фото: Facebook/ВМС

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів». 

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Теги: корабель окупанти флот РФ Крим

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