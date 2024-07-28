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Окупанти змінили тактику в морі: у чому полягає загроза

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти змінили тактику в морі: у чому полягає загроза
В Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів – це порт Новоросійська
фото: DW

ЗСУ пояснили підхід нового командувача військово-морського флоту РФ

Росія змінила тактику у Чорному та Азовському морях. Тепер замість надводних кораблів окупанти роблять ставку на підводні човни. Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

«У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства оборони РФ Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали», – сказав він.

Речник зазначив, що зараз тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.

«Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Вони шукають спосіб протидіяти», – заявив Плетенчук.

Речник додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів – це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки. 

До слова, нещодавно Російська Федерація вивела останній сторожовий корабель Чорноморського флоту з окупованого Криму. 

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Теги: окупанти Чорне море війна Азовське море море

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