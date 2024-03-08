Партизани виявили в Криму техніку, яку РФ готує для перекидання на фронт (фото)

Партизани знайшли військову техніку окупантів на залізничній станції «Сімферополь-Грузовий»

Партизани фіксують прибуття російської військової техніки в тимчасово окупований Сімферополь, що в Криму. Далі техніку буде перекинуто на фронт. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Нашими агентами було знайдено військову техніку окупантів на залізничній станції «Сімферополь-Грузовий», для подальшого перекидання її на фронт», – йдеться в повідомленні.

Так партизани знайшли місце систематичного скупчення різної техніки для тієї ж перекидання залізницею.

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«Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення», – додали в «Атеш».

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Раніше у Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, партизани зафіксували прибуття групи ФСБ з Москви. Їх привезли для боротьби з підпіллям.

Також партизани з'ясували маршрут перекидання ворожих танків в Криму.