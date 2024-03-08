Партизани виявили в Криму техніку, яку РФ готує для перекидання на фронт (фото)
Партизани знайшли військову техніку окупантів на залізничній станції «Сімферополь-Грузовий»
Партизани фіксують прибуття російської військової техніки в тимчасово окупований Сімферополь, що в Криму. Далі техніку буде перекинуто на фронт. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
«Нашими агентами було знайдено військову техніку окупантів на залізничній станції «Сімферополь-Грузовий», для подальшого перекидання її на фронт», – йдеться в повідомленні.
Так партизани знайшли місце систематичного скупчення різної техніки для тієї ж перекидання залізницею.
«Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення», – додали в «Атеш».
Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.
Раніше у Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, партизани зафіксували прибуття групи ФСБ з Москви. Їх привезли для боротьби з підпіллям.
Також партизани з'ясували маршрут перекидання ворожих танків в Криму.
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