Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка повідомила деталі спецоперації

Вогневе ураження «Котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов».

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«Знищено ворожий корабель «Серґій Котов». У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Серґій Котов», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

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«Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 «Серґій Котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів», – додали в розвідці.

Вогневе ураження «Котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

«Сергей Котов» – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його передали флоту в липні 2022 року, на чотири роки пізніше від запланованого терміну. Повне водовміщення – 1800 тонн, екіпаж складається з 80 осіб, автономність плавання становить до 60 діб.

Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов». Спецоперація пройшла за участі Головного управління розвідки Міноборони.

Також у ніч на 5 березня у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

За деякими повідомленнями в соцмережах, район Керчі атакували як повітряні, так і надводні дрони. Російські ЗМІ писали, що нібито працювала ППО. За словами мешканців, з різних районів міста було чути від трьох до п'яти потужних вибухів. Окрім цього, міст, який сполучає півострів із Росією, перекритий.

Також повідомлялося, що дев'ять поїздів зупинили рух біля Кримського мосту через перекриття руху. Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.