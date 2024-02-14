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Який вигляд мав «Цезар Куніков» до «знайомства» з українськими дронами (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Який вигляд мав «Цезар Куніков» до «знайомства» з українськими дронами (відео)
У 2022 році судно вже отримувало пошкодження, але сьогоднішня атака стала останньою
фото: скріншот відео

На кадрах поки ще цілий російський корабель знаходиться у порту тимчасово окупованої Керчі

В Мережі з’явилося відео того, який вигляд мав великий десантний корабель РФ «Цезар Куніков» до того, як ЗСУ спільно з українською розвідкою уразили його у середу, 14 лютого.

На кадрах можна побачити поки ще ціле російське судно, яке швартується у порту Керчі в тимчасово окупованому Криму. Дата зйомки невідома, але можна припустити, що це минулий рік, адже у квітні 2022 року цей десантний корабель отримав пошкодження в результаті удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ.

Нагадаємо, успішну місію по ураженню російського корабля здійснили спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України. Судно атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. Розвідники повідомили, що корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути, та додали, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Як раніше повідомлялося, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

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Теги: росіяни Крим корабель

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