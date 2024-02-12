Партизани розвідали частину бригади в Забайкаллі, що воює проти України (фото)
Рух Атеш зібрав інформацію про вид та кількість техніки у бригаді
Партизани провели розвідку військової частини у Забайкальському краї, військові якої беруть участь у війні проти України. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
Агенти руху провели розвідку 36-ї окремої мотострілецької бригади, яка дислокується в місті Борзя Забайкальського краю. Зібрано інформацію про вид та кількість техніки у бригаді й маршрути її пересування.
Як зазначають партизани, ця бригада активно бере участь у бойових діях на території України.
До того ж, на початку повномасштабного вторгнення один із батальйонів цієї бригади зазнав дуже великих втрат – близько 60% особового складу.
Нагадаємо, партизани розвідали склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ. Вони розташовані в Сакському районі Криму.
Раніше партизани виявили місцеперебування російських військових кораблів, які беруть участь у масованих ракетних атаках на Україну.
До слова, партизани провели розвідку бази військової частини окупантів та виявили дислокацію частини ППО в Тимірязівському районі Москви. Йдеться про ППО С-400 «Тріумф».
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